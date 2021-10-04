Airbus представил европейский сервисный модуль для миссий Artemis Moon

Авиастроительная компания Airbus планирует продемонстрировать европейский сервисный модуль для полетов NASA Orion на Луну.

Airbus пригласил представителей СМИ принять участие в виртуальном мероприятии 6 октября, чтобы понаблюдать за доставкой европейского сервисного модуля ESM-2 и посмотреть на ESM-3, который находится на стадии завершения. Эти модули являются ключевыми частями вклада Европы в лунную миссию NASA Artemis.

Первый модуль ESM-1 уже полностью интегрирован с капсулой Orion и находится в стадии окончательной подготовки к запуску Artemis I — первой лунной миссии без экипажа. Вторая миссия Artemis (ESM-2) доставит до четырех астронавтов на орбиту вокруг Луны. ESM-3 доставит первых людей для посадки на лунную поверхность. Контроль за разработкой европейского служебного модуля осуществляет Европейское космическое агентство (ЕКА). Модуль обеспечивает космический корабль Orion воздухом, электричеством и двигательной установкой.