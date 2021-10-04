05.10.2021

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Airbus представил европейский сервисный модуль для миссий Artemis Moon

Airbus ESM

Авиастроительная компания Airbus планирует продемонстрировать европейский сервисный модуль для полетов NASA Orion на Луну.

Airbus пригласил представителей СМИ принять участие в виртуальном мероприятии 6 октября, чтобы понаблюдать за доставкой европейского сервисного модуля ESM-2 и посмотреть на ESM-3, который находится на стадии завершения. Эти модули являются ключевыми частями вклада Европы в лунную миссию NASA Artemis.

Первый модуль ESM-1 уже полностью интегрирован с капсулой Orion и находится в стадии окончательной подготовки к запуску Artemis I — первой лунной миссии без экипажа. Вторая миссия Artemis (ESM-2) доставит до четырех астронавтов на орбиту вокруг Луны. ESM-3 доставит первых людей для посадки на лунную поверхность. Контроль за разработкой европейского служебного модуля осуществляет Европейское космическое агентство (ЕКА). Модуль обеспечивает космический корабль Orion воздухом, электричеством и двигательной установкой.

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