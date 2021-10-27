Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator для совместной работы

На конференции MAX 2021 компания Adobe представила веб-версии популярных приложений для редактирования фото Photoshop и Illustrator. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь Photoshop и Illustrator можно запускать непосредственно в браузере — приложения не требуют платной подписки на сервис Creative Cloud, позволяя пользователям совместно обсуждать работу. Авторы будут видеть комментарии в полноценных приложениях и смогут вносить незначительные изменения прямо в браузере. Компания уточнила, что хочет в дальнейшем добавить в веб-версии все базовые функции.

Adobe уже открыла публичное бета-тестирование Photoshop on the Web. Тестирование Illustrator пока проходит в закрытом режиме — для участия необходимо оформить заявку. Работа приложений возможна в браузерах Chrome и Edge.

Компания также упростила совместную работу пользователей с облачным сервисом Creative Cloud. Adobe запустила доску Creative Cloud Spaces, на которой команды могут видеть общие проекты. Кроме того, запущен аналог платформы для совместной работы распределенных команд Miro — Creative Cloud Canvas.

На конференции также была представлена обновленная версия Photoshop для iPad. В программу добавили поддержку формата RAW, а также Apple ProRAW. Кроме этого в приложении появились функции Sky Replacement, Healing Brush и Magic Wand.