ZTE Axon 30 Pro Plus UD Edition – смартфон с подэкранной камерой и накопителем на 512 Gb

Китайская компания ZTE представила смартфон Axon 30 Pro Plus UD Edition. Главная особенность устройства — спрятанная за дисплеем селфи-камера.

Смартфон оснащен 6,92-дюймовым AMOLED экраном с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением Full HD+. Панель обладает частотой обновления 120 Hz, а частота отклика сенсорного слоя составляет 360 Hz. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Применяется процессор Qualcomm Snapdragon 870, который объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 GHz, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Смартфон имеет увеличенный до 512 Gb объем памяти, что отличает его от ранее представленного ZTE Axon 30.

Камера та же, что и в базовой модели: 64 Мп (Sony IMX682), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (угол обзора 120 градусов), 5 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Подэкранная камера выполнена на 16 Мп датчике.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, контроллер NFC и порт USB Type-C. Габариты составляют 170,2 × 77,8 × 7,8 мм, вес — 189 гр. Установлена операционная система MyOS 11 на основе Android 11. Смартфон получил тыльную панель с отделкой под кожу. Стоимость пока не известна.