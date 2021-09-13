14.09.2021

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Запас хода электромобиля Volvo XC40 Recharge 2022 увеличится по сравнению с моделью 2021 года

Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo сообщила, что в электромобиль Volvo XC40 Recharge 2022 года будут внесены изменения, которые позволят увеличить запас хода на 7,2% по сравнению с моделью 2021 года. Запас хода увеличится на 24 км и составит около 360 км (по EPA).

Предполагается, что увеличение запаса хода связано с тем, что Volvo выбрала 19-дюймовые колеса вместо 20-дюймовых, которые установлены на модели 2021 года.

Предзаказ уже открыт. Стартовая цена Volvo XC40 Recharge 2022 будет составлять 55300 долларов.

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