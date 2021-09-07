«Яндекс» запустил автоматический перевод англоязычных видео в YouTube и других сервисах

После почти двухмесячного закрытого тестирования технология машинного перевода видео в «Яндекс.Браузере» стала общедоступной. Теперь у пользователей появилась возможность смотреть любой англоязычный ролик с русской озвучкой, об этом пишет vc.

Сервис доступен на YouTube, Vimeo, TikTok, Twitter, Facebook и «ВКонтакте». Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведет. Главное условие — чтобы видео было общедоступным. Перевод накладывается на оригинальную речь, которая приглушается и не мешает воспринимать информацию.

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По заявлению разработчиков, их технология закадрового машинного перевода не имеет аналогов в мире. Она объединяет в себе машинный перевод с функциями синтеза речи «Яндекс.Переводчика» и определяющей пол говорящего для подбора соответствующего голоса.

«Перевод, который выполняет «Яндекс», получается закадровым и двухголосым. Мужские голоса переводятся мужским голосом, женские — женским. Если вы поймете, что женский голос вам знаком, знайте, что вам не показалось. Это голос Алисы», — объясняется в блоге компании «Яндекс».

Перевод доступен в «Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android и в приложении «Яндекс» для Android и iOS. Чтобы посмотреть видео в русской озвучке, нужно нажать на кнопку в плеере — процесс перевода занимает несколько минут, после чего пользователь получит уведомление.

Пока перевод доступен только для видео на английском, но в будущем компания планирует добавить и другие языки, а также включить в перевод больше голосов