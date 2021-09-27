Xiaomi Watch Color 2: GPS, 12 дней автономной работы и поддержка сторонних приложений

Компания Xiaomi на своей презентации представила еще одну новинку — smart-часы Watch Color 2. Как понятно из названия, это преемник модели Watch Color.

Гаджет оснащен 1,43-дюймовый AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Hz и плотностью пикселей 326ppi. Пользователям будут доступны более чем 200 разных циферблатов, а также выбор из трех расцветок корпуса и ремешков шести цветов.

Часы поддерживают 117 видов тренировок, круглосуточное измерение пульса, отслеживание качества сна, измерение уровня кислорода в крови и определение местоположение по GPS. Также есть поддержка сторонних приложений, например, на устройство можно скачать калькулятор, карты и т.д. Watch Color 2 получили защиту от воды и выдерживают давление в 5 атмосфер.

Есть модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей, но работать они будут только в Китае. По заверениям производителя, одного заряда аккумулятора на 470 мАч хватит примерно на 12 дней работы.

В продажу в Китае smart-часы Xiaomi Watch Color 2 поступят 30 сентября по цене 155 долларов.