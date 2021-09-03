Xiaomi представила смартфон Redmi 10 Prime – экран 90 Hz и аккумулятор 6000 мА•ч

Компания Xiaomi представила смартфон среднего уровня Redmi 10 Prime. Модель является улучшенной версией недавно представленного Redmi 10.

Redmi 10 Prime оснащен IPS-экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 90 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 3. В смартфон установлен процессор MediaTek Helio G88. Поддержка сотовых сетей 5G не предусмотрена. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя – 64 или 128 Gb. Заявлена поддержка технологии виртуального расширения оперативной памяти на 2 Gb за счет накопителя.

Основная камера объединяет следующие датчики: 50 Мп главный сенсор, 8 Мп блок с ультраширокоугольной оптикой, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Разрешение селфи-модуля, размещенного в вырезе дисплея, составляет 8 Мп

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттнной подзарядки и реверсивной подзарядки мощностью 9 Вт. Заявленная автономность – 723 часа в режиме ожидания, 192 часа воспроизведения музыки, 24 часа воспроизведения видео, 11 часов игр или видеозаписи. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, два динамика, боковой сканер отпечатков пальцев, слот microSD, порт USB Type-C 2.0, 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 161,95 × 75,53 × 9,56 мм, вес — 192 гр. Используется операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.5.

Стоимость Redmi 10 Prime в версии 4/64 Gb памяти составляет 170 долларов, 6/128 Gb – 200 долларов. В продаже с 7 сентября.