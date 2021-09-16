Xiaomi представила проектор Mi Smart Projector 2 Pro и систему Xiaomi Mesh System AX3000

Компания Xiaomi представила новый проектор Mi Smart Projector 2 и систему из двух роутеров Xiaomi Mesh System AX3000 для покрытия больших домов.

По заверению компании, проектор Mi Smart Projector 2 способен обеспечить владельцам картинку кинематографического уровня по значительно более доступной цене сравнительно с предшественником. Он может выводить изображение с разрешением 1920 x 1080 пикселей, а размер изображения варьируется от 60 дюймов (на расстоянии 1,6 м от стены) до 120 дюймов (на расстоянии 3,2 м). Максимальная яркость светодиодной лампы проектора составляет 500 ANSI люмен. Новинка также поддерживает функцию автофокусировки.

Заявлена поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.0 BLE. Набор интерфейсов устройства включает порт HDMI с поддержкой Dolby Audio, а также разъем USB 2.0 и 3,5-мм гнездо для наушников. Проектор работает под управлением Android TV 9.0, поддерживает протокол Chromecast и оснащен встроенной 5-ваттной акустической системой. Стоимость в Европе составляет 600 евро.

Система Xiaomi Mesh System AX3000 из двух роутеров предназначена для покрытия домов площадью до 370 м2 и обслуживания до 254 устройств. Используется Wi-Fi 6 (802.11ax) и 2×2 MIMO для быстрого соединения между двумя точками и подключенными к ним устройствами. Стоимость — 150 евро.