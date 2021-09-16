Xiaomi представила международную версию Mi Band 6 с поддержкой NFC

Компания Xiaomi представила новую версию фитнес-браслета Mi Band 6 с поддержкой NFC для международного рынка. Ранее за пределами Китая smart-браслеты Xiaomi официально продавались только в версиях без данного модуля.

Xiaomi Mi Band 6 NFC был разработан в сотрудничестве с компанией Mastercard. Помимо поддержки NFC, у браслета также появилась возможность работы с голосовым помощником Amazon Alexa.

В остальном гаджет полностью повторяет оригинальный Mi Band 6 за исключением цены. В Европе устройство предложено за 55 евро.