16.09.2021

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Xiaomi представила международную версию Mi Band 6 с поддержкой NFC

Xiaomi Mi Band 6

Компания Xiaomi представила новую версию фитнес-браслета Mi Band 6 с поддержкой NFC для международного рынка. Ранее за пределами Китая smart-браслеты Xiaomi официально продавались только в версиях без данного модуля.

Xiaomi Mi Band 6 NFC был разработан в сотрудничестве с компанией Mastercard. Помимо поддержки NFC, у браслета также появилась возможность работы с голосовым помощником Amazon Alexa.

Xiaomi Mi Band 6

В остальном гаджет полностью повторяет оригинальный Mi Band 6 за исключением цены. В Европе устройство предложено за 55 евро.

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