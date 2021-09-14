Xiaomi представила концепт smart-очков, которые способны заменить смартфон

Компания Xiaomi представила концепт своих первых smart-очков. Модель получила название Smart Glasses. Устройство оснащено встроенной камерой и компактным проекционным излучателем.

Новинка выглядит почти как обычные очки, вес составляет всего 51 гр. В основе экрана лежит миниатюрная панель MicroLED диагональю всего лишь 0,13 дюйма и пиковой яркостью 2 млн. нит. В Xiaomi считают, что такое устройство может со временем заменить смартфон.

Используя smart-очки, их владелец может делать фотографии, переводить текст, выводить на экран перед глазом данные навигации или уведомления о входящих звонках или сообщениях.

В основе модели лежит четырехъядерный Arm-процессор и операционная система Android. Для съемки в очки интегрирована 5 Мп камера. Рядом с ней размещен индикатор, предупреждающий окружающих о съемке. Имеются встроенные микрофоны, а проприетарный алгоритм способен осуществлять перевод речи в режиме реального времени и транскрибацию аудио в текст.

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Есть также адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Гаджет также поддерживает взаимодействие с виртуальным ассистентом XiaoAi для голосового управления.

Поскольку это только концепт, пока нет никакой информации о подготовке коммерческой реализации устройства.