14.09.2021

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Windows 11 не будет поддерживаться на устройствах с Apple M1

Windows 11

Компания Microsoft в интервью The Register подтвердила, что операционная система Windows 11 не будет поддерживаться на устройствах, оснащенных процессором Apple M1.

В интервью также был задан вопрос о планах на поддержку Apple M1 в будущем. Microsoft заявила, что на данное время это неподдерживаемый сценарий. Компания все еще работает над глобальным запуском Windows 11, стараясь устранить ошибки на совместимом оборудовании.

Напомним, что запуск операционной системы Windows 11 запланирован на 5 октября.

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