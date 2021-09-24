24.09.2021

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WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит пользователям получать кешбэк за платежи

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую функцию для своего сервиса платежей в приложениях. Приложение для обмена сообщениями сможет скоро предлагать своим пользователям возврат части денежных средств при платежах.

Новая функция платежей WhatsApp скорее всего будет запущена сначала в Индии. В бета-тесте кешбэк ограничен 10 рупиями за платеж, но он может быть увеличен к моменту официального запуска функции.

Пока что непонятно, пользователи смогут получить только один кешбэк при использовании функции, или же он будет начисляться при каждом платеже.

 

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