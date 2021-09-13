WhatsApp работает над функцией расшифровки голосовых сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой функцией для пользователей iOS — преобразование голосовых сообщений в текст, пишет ресурс WABetaInfo.

Эта возможность окажется очень удобной в условиях, когда пользователь по какой-то причине не может прослушать сообщение, но может его прочитать. Ранее подобная функциональность не была встроена в сам мессенджер, хотя ее можно было реализовать с помощью сторонних приложений. Согласно источнику, WhatsApp и Facebook не получат доступ к таким сообщениям, поскольку транскрипция будет происходить на смартфоне.

Функция опциональна и реализована с помощью технологии распознавания речи Apple. Пользователь должен дать разрешение на отправку данных на сервера Apple для расшифровки. После появляется новый раздел Transcript с расшифровкой, в котором также есть возможность перейти к определенному месту в сообщении.

Расшифрованное сообщение сохраняется в локальной базе данных WhatsApp и при необходимости просмотреть сообщение еще раз, повторной отправки данных на сервера Apple не потребуется.

Информации об аналогичных возможностях WhatsApp для Android пока нет.