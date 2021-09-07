07.09.2021

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WhatsApp позволит пользователям скрывать время посещения мессенджера для определенных контактов

WhatsApp

WhatsApp собирается внести изменения в свои настройки конфиденциальности. Новые инструменты мессенджера позволят установить, кто именно сможет видеть определенные части профиля, сообщает портал WABetaInfo.

Например, «Был в сети», «Фото профиля» и «Просмотр контакта» сейчас могут видеть либо все, либо никто, более тонкие настройки в WhatsApp отсутствуют. Новая функция будет доступна как на Android, так и на iOS. Она позволит пользователям платформы скрывать свой статус от конкретного контакта. Это также означает, что если вы не хотите, чтобы человек знал эту информацию, то можете добавить его в новый список с ограничениями.

Если отключить информацию о своем статусе для конкретного пользователя, то ограничение будет применяться и к другой информации, такой как изображения профиля и общие сведения. Но если вы хотите скрыть от кого-то информацию о том, когда были в Сети — вы также не сможете увидеть его статус последнего посещения.

Подобная гибкость может быть очень важна в современном мире, когда всевозможные преследователи активно используют данные соцсетей и мессенджеров для отслеживания активности жертв.

На данный момент новая функция конфиденциальности находится в стадии разработки и скоро будет доступна бета-тестерам.

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