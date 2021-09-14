Watch Series 7 — лучшие Smart-часы в мире, как уверяет Apple

Пожалуй, сегодня сбылись все предположения по поводу презентации Apple. Анонс Apple оказался богатым на новинки. Одиной из них стала презентация Smart-часов Watch Series 7, которую Тим Кук охарактеризовал как «лучшие умные часы в мире».

Watch Series 7 получили новый дисплей, который на 20% больше, чем у Watch Series 6, и на 70% ярче. Рамки экрана стали тоньше, и теперь на нем умещается на 50% больше текста, чем раньше. Благодаря этому отвечать на сообщения стало удобнее. Вместе с новым дисплеем Watch Series 7 получили и массу новых тем оформления. Apple также называет Watch Series 7 своими самыми прочными часами. Они защищены от попадания пыли по стандарту IP6X и от воды по стандарту WR 50 (выдерживают нерегулярные погружения в воду).

Apple Watch Series 7 совместимы с ремешками для Apple Watch Series 6, но компания постаралась представить и большое количество новых ремешков. Кроме этого, часы поддерживают быструю зарядку. Они заряжаются на 33% быстрее Watch Series 6. Для зарядки используется кабель USB Type-C. Apple Watch Series 7 поддерживают определение частоты сердечных сокращений и уровня оксигенации крови, а также могут снимать ЭКГ (функция доступна не во всех регионах). Появилось и несколько новых спортивных режимов.

Точная дату старта продаж Watch Series 7 в компании пока не назвали, обозначив лишь, что они станут доступны этой осенью. Цена новинки стартует с 380 долларов.