Всемирно известный альпинист Исрафил Ашурлы готовится к покорению новых вершин

20 сентября 2021 года мастер спорта Азербайджанской Республики по альпинизму Исрафил Ашурлы встретился с президентом ООО «Azercell Telecom» Зариной Зейналовой, чтобы обсудить его выдающиеся достижения и партнерство с Azercell. Обладатель медали «Тарагги», кавалер альпинистского ордена «Эдельвейс» I и II степеней и титула «Снежный барс», Ашурлы поднялся на 4 из 14 самых высоких точек в мире в рамках своего проекта «Корона Победы». Он является первым азербайджанцем, достигшим вершины Эвереста в 2007 году и самой высокой вершины Антарктиды, массива Винсон, где он поднял азербайджанский флаг. Кроме того, Ашурлы покорил такие вершины, как Канченджанга, Лхоцзе и Манаслу, которые входят в число восьми высочайших точек мира, а также Эльбрус, самую высокую вершину в Европе.

Во время своего визита в Azercell Ашурлы подарил президенту компании историческую фотографию, на которой изображен момент, когда он поднял флаг Azercell на вершине Каракорумских гор на высоте 7000 м в июле 2021 года.

«Для достижения такой победы требуется невероятная тяжелая работа, решимость и годы подготовки. Стойкость и способность воплощать свои цели в реальность достойны восхищения и подтверждают важность альпинизма. Сейчас, на восстановленных территориях Карабаха, появилось еще больше возможностей для продолжения развития этого вида спорта!», — отметила Зарина Зейналова.

Компания Azercell гордится партнерством с Исрафилом Ашурлы и желает ему успехов в достижении больших высот!