Внеси свой вклад в возрождение Карабаха!

ООО «Azercell Telecom» предоставляет специальную возможность для своих абонентов, желающих внести вклад в процесс возрождения Карабаха и поддержать меры, принимаемые в процессе восстановления освобожденных территорий. С помощью всего одного SMS можно перечислить средства в Фонд возрождения Карабаха на восстановительные и благоустроительные работы, проводимые в Карабахе.

Абоненты могут пожертвовать 1 AZN, 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN, 20 AZN или 50 AZN со своего баланса, отправив SMS с текстом 1, 3, 5, 10, 20 или 50 на короткий номер 8112 со своего мобильного телефона.

Плата за отправку SMS в этом случае не взимается!

Фонд возрождения Карабаха работает над оказанием финансовой поддержки и привлечением инвестиций на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики, а также превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой (https://qdf.gov.az).

Создавая эту возможность для своих абонентов, ООО «Azercell Telecom» призывает всех поддержать восстановительные работы в Карабахе, став частью этой важной миссии!