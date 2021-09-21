Власти США рассматривают внесение Honor в черный список

Компанию Huawei внесли в черный список еще в мае 2019 года. Американским компаниям, включая Google, запрещено вести с ней любые дела, это же касается и иностранных компаний, использующих американское оборудование и технологии. На тот момент Honor представлял собой суббренд Huawei, использующий большую часть активов компании для производства своих продуктов. Осенью 2020 года Huawei продала Honor в попытке спасти бренд от американских санкций.

Теперь же ряд ведомств в США обдумывают возможность включения теперь уже независимой компании Honor в вышеупомянутый черный список.

По данным издания The Washington Post, это решение обсуждают четыре ведомства США. В ходе голосования Пентагон и Министерство энергетики заявили, что хотят включить Honor в запрещенный список организаций. Между тем, Министерство торговли и Госдепартамент не видят необходимости блокировать деятельность Honor. Если ведомства не договорятся, то окончательное решение примет президент США Джо Байден (Joe Biden).

Если на Honor будут наложены те же самые американские санкции, то это крайне негативно скажется на бизнесе компании. Многие эксперты не могут определить, по какой причине компания Honor должна попасть в черный список — бизнес больше не принадлежит Huawei, а сама Honor на данный момент даже не ведет дел в США и вообще не имеет подразделения сетевого оборудования 5G.