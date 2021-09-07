07.09.2021

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Vivo Y21s – Helio G80, 50 Мп камера и аккумулятор 5000 мА•ч за 197 долларов

Vivo Y21s

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y21s. Судя по техническим параметрам, новинка будет конкурировать с Redmi 10. В Vivo Y21s установлен IPS-дисплей разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz.

Если в Redmi 10 используется платформа MediaTek Helio G88, то в Vivo Y21s — менее мощная Helio G80. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb (можно увеличить еще на 1 Gb за счет создания виртуального раздела), а встроенной – 128 Gb. Основная камера представлена датчиками разрешением 50, 2 и 2 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, мощность зарядки – 18 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB-C и стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков расположен на боковой грани устройства. Габариты — 164,26 x 76,08 x 8 мм, вес – 182 гр. В качестве ОС используется Android 11 с интерфейсом FunTouch OS 11.1.

Стоимость смартфона Vivo Y21s составляет 197 долларов, в то время как цена Redmi 10 начинается с отметки 179 долларов.

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