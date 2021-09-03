Vivo представила свой первый процессор обработки изображения

Компания Vivo представила процессор обработки изображений собственного производства V1, над которым трудилась команда более чем из 300 человек в течение двух лет. Никаких технических деталей о процессоре производитель не раскрыл.

«V1 — это полностью адаптируемый интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео. Это важнейший для Vivo шаг в разработке микросхем. V1 поможет компании еще лучше удовлетворять потребности наших пользователей за счет оптимизации работы приложений, отвечающих за запись изображения и видео», — отметил Ху Байшань, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Vivo.

Компания планирует дальнейшее развитие инновационных технологий обработки изображения в четырех ключевых направлениях: обработка изображения, операционная система, промышленный дизайн и производительность.

Отмечается, что последние пять лет компания вкладывала значительные средства в технологии обработки изображения. В результате была разработана система 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкая подсветка для селфи.

В декабре 2020 года компании Vivo и Zeiss объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в области инноваций и мобильной обработки изображений. В линейке Vivo X60 были задействованы такие технологии, как Zeiss T*Coating и портретный стиль Biotar.

Ожидается, что процессор обработки изображений V1 дебютирует в линейке Vivo X70, которая будет представлена 9 сентября.