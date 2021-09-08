ViewSonic объявляет о проведении семинаров «ColorPro Talks — The Power of Color» совместно с Pantone

ViewSonic, компания-лидер в области поставки решений для визуального представления информации и Pantone, мировой авторитет в области цвета, совместно проведут серию семинаров «ColorPro Talks — The Power of Color» («Сила цвета»). В них будут участвовать отраслевые специалисты и эксперты в области цвета, которые поделятся своими соображениями по поводу важности цвета, света и контраста в творчестве. Очный семинар состоится в Лондоне (Великобритания) 9 сентября 2021 г., его запись будет передаваться онлайн 19 сентября 2021 г. Все заинтересованные лица могут посетить страничку регистрации и зарегистрироваться для участия.

«ViewSonic всегда стремится к созданию решений, обеспечивающих точную передачу цвета. Цвет притягивает внимание людей и воодушевляет их, потому линейка наших профессиональных мониторов ColorPro представляет особую важность для творческих работников, дизайнеров и художников», — говорит Оскар Лин, глава подразделения мониторов компании ViewSonic. — «Мы рады возможности организовать семинары ColorPro совместно с Pantone. Мы надеемся, что сможем вооружить авторов новыми идеями в области цвета и воодушевить всех и каждого на развитие своего творческого потенциала».

В предстоящих семинарах ColorPro, которые пройдут в Лондоне, примут участие известный фотограф Дэн Рубин, инициатор проводимой фирмой Apple серии мероприятий «Meet the iPhone Photographer» для фотографов, художница и сооснователь журнала The Photographic Journal Кейт О’Нил, а также Эдвард Хэттенбергер, специалист по цвету из X-Rite Pantone. Творческие энтузиасты и начинающие художники смогут познакомиться с разнообразными приемами и хитростями по обеспечению цветовой точности и с тем, как использовать систему сопоставления цветов Pantone® Matching System для того, чтобы использовать цвет для выражения своих идей.

«Мы удовлетворены ходом нашего сотрудничества с ViewSonic в том, что касается точного и надежного отображения цвета — характеристики, столь необходимой для творческих работников и художников по всему миру. Для Pantone данные семинары ColorPro — прекрасная возможность общения с дизайнерами и творческими работниками, а также возможность обмена опытом и обучения», — говорит Йен Пайк, директор по лицензированию Pantone. — «На фоне роста популярности цветовой кодировки Pantone в качестве средства максимально точно донести творческий замысел до публики, Pantone чрезвычайно рада возможности сотрудничать с ViewSonic в области проведения оценки монитора ViewSonic ColorPro VP2768a и присвоения ему статуса монитора, сертифицированного Pantone».

Участники семинаров смогут принять участие в розыгрыше подарков. Среди призов — полезные товары и сувениры ограниченной серии от Pantone, а также главный приз — сертифицированный Pantone монитор ViewSonic ColorPro VP2768a.

Пилотный семинар ColorPro Talks был совместно организован Pantone и ViewSonic в США 25 мая 2021 г. В нем принял участие Клифф Крамп, всемирно известный иллюстратор и визуальный художник, который принимал участие в создании концептуальных работ для Disney и «Звездных войн». Он поделился своим опытом в том, как цвет влияет на дизайн и почему в отображении цвета так важна точность.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте мероприятия по ссылке.