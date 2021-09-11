В США завершился суд по делу «Epic Games против Apple»

Судебный процесс между компаниями Epic Games и Apple завершился. Согласно решению окружного судьи Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez-Rogers), Apple теперь не имеет права запрещать разработчикам размещать ссылки на сторонние платежные системы в приложениях. Судебное решение должно вступить в силу через 90 дней, 9 декабря, если другое решение не будет предписано вышестоящим судом.

В постановлении указано, что компании Apple «нельзя запрещать разработчикам включать в свои приложения и их метаданные кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки, в дополнение к покупкам непосредственно в приложениях». Суд Калифорнии признал, что купертиновцы вели антиконкурентную политику в соответствии с законами о конкуренции. Компания не давала разработчикам обходить свою систему внутренних покупок, так как она приносила значительную прибыль благодаря комиссии в 30%. При этом Epic Games не удалось убедить суд в том, что Apple пользуется монопольным положением, поэтому на платформах купертиновцев не разрешат сторонние магазины приложений.

«Сегодня суд подтвердил то, что мы знали все это время: App Store не нарушает антимонопольное законодательство. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы App Store был безопасным и надежным рынком, который поддерживает процветающее сообщество разработчиков и более 2,1 миллиона рабочих мест в США, и где правила применяются одинаково ко всем», — заявила компания Apple.

В то же время суд подтвердил, что Epic Games нарушила соглашение с Apple, когда внедрила альтернативную платежную систему в Fortnite. В результате Epic должна выплачивать Apple 30% всей выручки, полученной через систему с момента ее внедрения, что составляет более 3,5 млн. долларов. Основатель Epic Games Тим Суини отметил, что это решение «не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей».

«Epic борется за честную конкуренцию между способами оплаты через приложение и магазинами приложений для миллиарда потребителей», — заявил он.

Отметим, что возврат Fortnite в App Store возможен лишь после принятия решения со стороны Apple.