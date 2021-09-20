20.09.2021

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В Telegram стали доступны цветовые темы для чатов, список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций

Telegram

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. Версия 8.0.1 приносит такие нововведения, как цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций.

Цветовые темы для чатов

Telegram

В любом из личных чатов теперь можно установить одну из восьми тем, в каждой из которой используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с уникальными тематическими узорами.

Выбранная тема устанавливается сразу для обоих участников чата, она будет отображаться на всех устройствах. Предусмотрены дневная и ночная темы. В следующих обновлениях Telegram появится еще больше вариантов оформления.

Интерактивные эмодзи

Telegram

В новой версии мессенджера пользователи могут нажать на некоторые анимированные эмодзи, чтобы запустить дополнительные эффекты на весь экран.

Список прочитавших сообщение в небольших группах

Сообщения в группе получают отметку «Прочитано» (✓✓), как только их прочитает хотя бы один участник. Теперь в небольших группах можно посмотреть, кто именно из участников прочитал отправленное вами сообщение. Для защиты конфиденциальности информация о том, кто прочитал сообщение, хранится только 7 дней после его отправки.

Запись трансляций и видеочатов

Теперь администраторы могут записать не только звук, но и видеопоток из трансляции и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир.

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