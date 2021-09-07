В регионах начинается подготовка инструкторов по информационным технологиям

При поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, организации Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB) в регионах начинаются тренинги для подготовки инструкторов в сфере информационных технологий (ИТ).

Основная цель тренингов — улучшить навыки инструктирования ИТ-специалистов, осуществляющих деятельность в разных регионах страны, и увеличить количество профессиональных ИТ-инструкторов в регионах. Специалисты, которые успешно пройдут эти тренинги, будут привлечены к региональным тренингам Центра применения и обучения ИКТ в качестве инструкторов.

Тренинги, которые начнутся в октябре, в течение месяца пройдут в интенсивной форме, и участники будут обучены навыкам инструктирования по основам ИТ (ИТ-техник). Участникам, успешно завершившим тренинги, основная часть которых будет проходить в онлайн-формате, а заключительная — в Баку, будут вручены сертификаты инструктора Центра применения и обучения ИКТ.

В тренингах могут принять участие лица, проживающие в Гяндже, Нахчыване, Шаруре, Мингячевире, Шеки, Загатале, Лянкяране, Шамахе, Газахе, Ширване, Агдаше, Гейчае, Габале, Имишли, и соответствующие установленным требованиям.

Для участия в тренингах требуется как минимум два года опыта работы в сфере ИТ и постоянное место жительства в указанном районе. Заявители должны предоставить свои CV.

Заявители могут пройти регистрацию по этой ссылке. Обращения принимаются до 30 сентября.

Более подробную информацию можно получить посредством сайта www.iktlab.az или по телефону (012 505 01 13, 077 505 01 13).