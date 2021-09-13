В первом полугодии 2021 года выросла доля атак шпионского ПО и вредоносных скриптов на компьютеры АСУ ТП

По данным нового отчёта Kaspersky ICS CERT, в первом полугодии 2021 года доля компьютеров АСУ ТП*, на которых были заблокированы вредоносные объекты, составила 33,8% в мире. Во многом рост обусловлен увеличением количества атак с использованием шпионского ПО и вредоносных скриптов. Доля таких угроз растёт уже второе полугодие подряд.

Атаки на промышленные предприятия опасны не только потерей данных или прямым финансовым ущербом, но и остановкой производства и даже угрозой здоровью и жизни людей. Увеличение разнообразия вредоносного ПО, блокируемого на компьютерах АСУ, говорит о росте интереса к ним со стороны злоумышленников, и, соответственно, потребности в надёжной защите.

Решения «Лаборатории Касперского» заблокировали в первом полугодии 2021 года более 20 тысяч модификаций вредоносного ПО на компьютерах АСУ по всему миру. Продолжают расти доли шпионского ПО и вредоносных скриптов. Злоумышленники используют такие скрипты на сайтах с пиратским контентом, чтобы перенаправлять пользователей на ресурсы, которые распространяют всё то же шпионское ПО и программы для скрытого майнинга криптовалюты. Доля вредоносных скриптов по миру выросла на 0,7, а шпионских программ (троянцев-шпионов, бэкдоров и клавиатурных шпионов), которые чаще всего используются для кражи денег, — на 0,4 процентных пункта.

«Промышленные предприятия давно уже находятся в фокусе внимания злоумышленников. Мы видим, что разными способами вредоносное ПО попадает и на компьютеры АСУ ТП. К сожалению, наблюдаемый нами рост разнообразия вредоносного ПО в АСУ и распространение шпионского ПО наблюдается и на предприятиях в Азербайджане. Данные аутентификации, похищенные у промышленных предприятий, пользуются стабильно высоким спросом среди разных категорий злоумышленников. К счастью для российских предприятий, они нечасто становятся жертвами атак, нацеленных на получения выкупа. Однако, кто знает, кто ещё и с какими целями может воспользоваться этими данными?», — комментирует Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT (центра реагирования на инциденты информационной безопасности промышленных инфраструктур «Лаборатории Касперского»).

Полная версия отчёта «Ландшафт угроз для систем промышленной автоматизации в первом полугодии 2021 года» доступна по ссылке: https://ics-cert.kaspersky.ru/reports/2021/09/09/threat-landscape-for-industrial-automation-systems-statistics-for-h1-2021.

Для защиты компьютеров АСУ от киберугроз эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и сетей, такие как Kaspersky Industrial CyberSecurity, чтобы обеспечить всестороннюю защиту всех критически важных промышленных систем.

регулярно обновлять операционные системы и приложения, которые являются частью инфраструктуры промышленной сети, и устанавливать патчи сразу, как только они выходят;

проводить тренинги для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров для улучшения качества реагирования на различные, в том числе, новые и продвинутые, вредоносные техники;

регулярно проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности;

предоставлять специалистам, ответственным за защиту АСУ ТП, современные средства аналитики киберугроз. Сервис ICS Threat Intelligence Reporting аккумулирует данные о текущих киберугрозах и векторах атак, а также о наиболее уязвимых элементах в ОТ и АСУ ТП и о том, как повысить их устойчивость;

использовать решения для мониторинга сетевого трафика компьютеров АСУ ТП, анализа и детектирования киберугроз для наиболее эффективной защиты от атак, потенциально угрожающих технологическому процессу и главным активам предприятия;

* Серверы управления и сбора данных (SCADA), серверы хранения данных, шлюзы данных, стационарные рабочие станции инженеров и операторов, мобильные рабочие станции инженеров и операторов, компьютеры, используемые для администрирования технологических сетей, и компьютеры, используемые для разработки ПО для систем промышленной автоматизации.