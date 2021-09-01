В новой версии Telegram стали доступны видеотрансляции без ограничений, настройки пересылки и быстрый переход между каналами

Мессенджер Telegram получил очередное обновление – стали доступны видеотрансляции без ограничений, гибкие настройки пересылки, быстрый переход между каналами, обновленная панель стикеров и другие нововведения.

Видеотрансляции без ограничений

В предыдущем обновлении в групповых видеочатах появился функционал трансляций. В новой версии мессенджера в них нет ограничений на число зрителей. Транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию можно как в группах, так и в каналах — теперь у любого пользователя Telegram может быть собственный телеканал с миллионами зрителей. Зрители могут «поднять руку» и поучаствовать в трансляции, если администратор даст им слово.

Гибкие настройки пересылки

Пересылка сообщений стала проще и удобнее. Вы можете выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Кроме того, можно убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если случайно нажали не на тот чат.

Быстрый переход между каналами

В Telegram можно найти миллионы каналов на самые разные темы — развлекательные, новостные, образовательные и другие. Чтобы следить за публикациями было удобнее, теперь можно посмотреть все новые сообщения из каналов, на которые вы подписаны, не возвращаясь в список чатов. Дойдя до последней публикации в канале, потяните экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу. Если Вы используете папки или архив, это будет учитываться при переходе между каналами.

Популярные стикеры

С сегодняшним обновлением найти подходящий стикер для любой ситуации стало гораздо проще. В панели стикеров новые популярные наборы теперь показываются над разделом с недавно отправленными стикерами. Чтобы сохранить набор на будущее, надо нажать «Добавить». В приложении для Android также увеличен размер предлагаемых стикеров в подсказке. Наборы в каталоге можно искать и по ключевым словам.

Статус «Выбирает стикер»

Если собеседник ищет подходящий для ответа стикер, вы узнаете об этом по статусу «Выбирает стикер» в заголовке чата — там же, где обычно отображается «Печатает..» или «Записывает голосовое сообщение». А также, как обычно, добавлены новые анимированные эмодзи.