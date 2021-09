В Nintendo Switch появилась поддержка Bluetooth-аудио

Компания Nintendo выпустила обновление 13.0.0 для консоли Switch, в котором добавила поддержку воспроизведения аудио через Bluetooth. Загрузить патч можно на официальном сайте компании.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.

For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021