В Китае ограничили использование платформы Douyin (TikTok) для детей младше 14 лет

В конце августа в Китае вступили в силу ограничения для несовершеннолетних детей: они смогут играть в онлайновые игры не более трех часов в неделю. Теперь же появилось новое ограничение. Компания ByteDance, владеющая популярным видеосервисом TikTok, объявила о том, что для всех пользователей платформы младше 14 лет автоматически активируется «youth mode» (молодежный режим), который позволяет использовать приложение Douyin (китайский вариант TikTok) только 40 минут в сутки, сообщает The Wall Street Journal. Помимо этого, не позволяется пользоваться платформой с 22:00 до 6:00. Ограничения коснутся всех авторизованных пользователей.

Это решение направлено на то, чтобы оградить молодое поколение от вредоносного контента. Поэтому при молодежном режиме будет продвигаться образовательный контент: например, музейные выставки или уроки истории.

Отметим, что изначально ByteDance создала именно Douyin, а уже после выпустила эту социальную сеть на глобальный рынок под названием TikTok.