В Epic Games Store началась раздача пинбол-приключения Yoku’s Island Express

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить гибрид платформера и пинбола Yoku’s Island Express.

В центре сюжета игры — жук Йоку, который прибывает на остров Мокумана. Бог острова и многие его жители погрузились в сон, и именно Йоку предстоит их разбудить. Игру можно забрать до 9 сентября.

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А через неделю в Epic Games Store станет бесплатной Sheltered. Игра рассказывает о выживании семьи в постапокалиптическом мире.