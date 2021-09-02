В Epic Games Store началась раздача пинбол-приключения Yoku’s Island Express
На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить гибрид платформера и пинбола Yoku’s Island Express.
В центре сюжета игры — жук Йоку, который прибывает на остров Мокумана. Бог острова и многие его жители погрузились в сон, и именно Йоку предстоит их разбудить. Игру можно забрать до 9 сентября.
А через неделю в Epic Games Store станет бесплатной Sheltered. Игра рассказывает о выживании семьи в постапокалиптическом мире.