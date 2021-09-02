02.09.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыВ Epic Games Store началась раздача пинбол-приключения Yoku’s Island Express

В Epic Games Store началась раздача пинбол-приключения Yoku’s Island Express

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить гибрид платформера и пинбола Yoku’s Island Express.

В центре сюжета игры — жук Йоку, который прибывает на остров Мокумана. Бог острова и многие его жители погрузились в сон, и именно Йоку предстоит их разбудить. Игру можно забрать до 9 сентября.

А через неделю в Epic Games Store станет бесплатной Sheltered. Игра рассказывает о выживании семьи в постапокалиптическом мире.

ТЕГИ:
Hisense представила проекционные телевизоры Laser TV L9G TriChroma
Новости по теме
Игры
В Epic Games Store проходит разд
Игры
Epic Games Store бесплатно отдае
Игры
Epic Games Store бесплатно отдае