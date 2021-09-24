24.09.2021

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В Epic Games Store можно бесплатно получить The Escapists

The Escapists Epic Games Store

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает игру The Escapists. Ее уже раздавали в декабре 2019 года.

The Escapists – это пиксельная стратегия о побеге из тюрьмы. В игре доступны разные формы побега, например, герой может устроить бунт, украсть форму охранника и притвориться им или выкопать тоннель. Есть восемь тюрем с различными распорядками, 10 рабочих должностей для персонажа и больше 185 предметов, в том числе оружие вроде заточек и молотков.

Игра будет бесплатной с 23 по 30 сентября.

На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет стратегия Europa Universalis IV.

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