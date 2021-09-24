В Epic Games Store можно бесплатно получить The Escapists
На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает игру The Escapists. Ее уже раздавали в декабре 2019 года.
The Escapists – это пиксельная стратегия о побеге из тюрьмы. В игре доступны разные формы побега, например, герой может устроить бунт, украсть форму охранника и притвориться им или выкопать тоннель. Есть восемь тюрем с различными распорядками, 10 рабочих должностей для персонажа и больше 185 предметов, в том числе оружие вроде заточек и молотков.
Игра будет бесплатной с 23 по 30 сентября.
На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет стратегия Europa Universalis IV.