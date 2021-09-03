Ubisoft опубликовала новый трейлер и системные требования Far Cry 6
Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер и системные требования игры Far Cry 6, которые должны порадовать многих пользователей, так как проект запустится даже не на самом мощном ПК.
Минимальные системные требования (1080p, частота 30 к/с и отключенная трассировка лучей DirectX):
- CPU: AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz или Intel Core i5-4460 3.2 GHz;
- GPU: AMD RX 460 4 Gb или Nvidia GTX 960 4 Gb;
- RAM: 8 Gb (двухканальный режим);
- Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD).
Рекомендованные системные требования:
1080p, 60 к/с, отключена трассировка лучей DirectX:
- CPU: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz или Intel i7-7700 3.6 GHz;
- GPU: AMD RX VEGA64 8 Gb или Nvidia GTX 1080 8 Gb;
- RAM: 16 Gb (двухканальный режим);
- Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD).
1440p, 60 к/с, отключена трассировка лучей DirectX:
CPU: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz или Intel i7-9700 3.6 GHz;
GPU: AMD RX 5700XT 8 Gb или Nvidia RTX 2070 Super 8 Gb;
RAM: 16 Gb (двухканальный режим);
Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 Gb для HD-текстур (опционально).
1440p, 60 к/с, включена трассировка лучей DirectX:
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz или Intel i5-10600 4.1 GHz;
- GPU: AMD RX 6900XT 16 Gb или Nvidia RTX 3070 8 Gb;
- RAM: 16 Gb (двухканальный режим);
- Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 Gb для HD-текстур (опционально).
4K, 30 к/с, включена трассировка лучей DirectX:
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X 3.7 GHz или Intel i7-10700K 3.8 GHz;
- GPU: AMD RX 6800 16 Gb или Nvidia RTX 3080 10 Gb;
- RAM: 16 Gb (двухканальный режим);
- Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 Gb для HD-текстур (опционально).
PC-версия Far Cry 6 также будет поддерживать неограниченную частоту кадров, технологию AMD FidelityFX Super Resolution, предлагать настройки для широкоформатных мониторов и сетапов с несколькими мониторами, расширенные параметры, встроенный бенчмарк и другое.
Премьера долгожданного шутера Far Cry 6 состоится 7 октября.