Ubisoft опубликовала новый трейлер и системные требования Far Cry 6

Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер и системные требования игры Far Cry 6, которые должны порадовать многих пользователей, так как проект запустится даже не на самом мощном ПК.

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Минимальные системные требования (1080p, частота 30 к/с и отключенная трассировка лучей DirectX):

CPU: AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz или Intel Core i5-4460 3.2 GHz;

GPU: AMD RX 460 4 Gb или Nvidia GTX 960 4 Gb;

RAM: 8 Gb (двухканальный режим);

Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD).

Рекомендованные системные требования:

1080p, 60 к/с, отключена трассировка лучей DirectX:

CPU: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz или Intel i7-7700 3.6 GHz;

GPU: AMD RX VEGA64 8 Gb или Nvidia GTX 1080 8 Gb;

RAM: 16 Gb (двухканальный режим);

Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD).

1440p, 60 к/с, отключена трассировка лучей DirectX:

CPU: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz или Intel i7-9700 3.6 GHz;

GPU: AMD RX 5700XT 8 Gb или Nvidia RTX 2070 Super 8 Gb;

RAM: 16 Gb (двухканальный режим);

Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 Gb для HD-текстур (опционально).

1440p, 60 к/с, включена трассировка лучей DirectX:

CPU: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz или Intel i5-10600 4.1 GHz;

GPU: AMD RX 6900XT 16 Gb или Nvidia RTX 3070 8 Gb;

RAM: 16 Gb (двухканальный режим);

Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 Gb для HD-текстур (опционально).

4K, 30 к/с, включена трассировка лучей DirectX:

CPU: AMD Ryzen 7 5800X 3.7 GHz или Intel i7-10700K 3.8 GHz;

GPU: AMD RX 6800 16 Gb или Nvidia RTX 3080 10 Gb;

RAM: 16 Gb (двухканальный режим);

Накопитель: 60 Gb HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 Gb для HD-текстур (опционально).

PC-версия Far Cry 6 также будет поддерживать неограниченную частоту кадров, технологию AMD FidelityFX Super Resolution, предлагать настройки для широкоформатных мониторов и сетапов с несколькими мониторами, расширенные параметры, встроенный бенчмарк и другое.

Премьера долгожданного шутера Far Cry 6 состоится 7 октября.