TWS-наушники Redmi Buds 3: шумоподавление, IP54, сенсорное управление и aptX за 25 долларов

Компания Xiaomi представила полностью беспроводные наушники Redmi Buds 3, которые внешне очень напоминают Apple AirPods.

Новинка поддерживает кодек aptX, поддержку Bluetooth 5.2 и шумоподавление при разговоре. Один наушник весит всего 4,5 гр, а масса гарнитуры вместе с зарядным чехлом составляет 42 гр. Когда вы достаёте наушники из ушей, воспроизведение автоматически останавливается. Устройство поддерживает сенсорное управление и защищено от пыли и влаги по стандарту IP54. Наушники оснащены датчиком приближения, который позволяет приостанавливать воспроизведение при их снятии.

Новинка основана на чипе Qualcomm QCC3040. За воспроизведение музыки отвечают 12-миллиметровые драйверы с подвижной катушкой. Заявленное время автономной работы составляет 5 часов и 20 часов с зарядным чехлом. Есть поддержка быстрой зарядки: 10 минут хватит, чтобы продлить работу на 1,5 часа.

Redmi Buds 3 предлагает игровой режим с низкой задержкой, встроенные двойные микрофоны и технологию шумоподавления cVc, которая может динамически снижать окружающий шум и акустическое эхо для достижения более четкого звука разговора. В устройстве реализована функция True Wireless Mirroring, которая обеспечивают синхронную передачу звука между наушниками, повышает стабильность соединения и уменьшает количество обрывов звука. TWS-наушники предлагаются по цене 25 долларов.