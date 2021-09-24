Twitter разрешил пользователям отправлять донаты в биткоинах

Twitter разрешил пользователям платить своим любимым авторам контента биткоинами. Пока что функция Tips (чаевые) доступна на iOS, а на Android-устройствах ее запустят в ближайшее время.

Как известно, глава социальной сети Джек Дорси (Jack Dorsey) является одним из самых известных сторонников криптовалюты, поэтому интеграция биткоина в Twitter не вызывает удивления. В компании считают, что эта функция будет востребована у экспертов, блогеров, журналистов и людей творческих профессий.

Ранее пользователи могли отправлять любимым авторам донаты в традиционной валюте через платежные сервисы. Теперь Twitter интегрирует биткоин-кошелек Strike, который работает по платежному протоколу Lightning Network. Для этого пользователи должны будут привязать свой кошелек или биткоин-адрес. Комиссия Twitter в любом случае не берется. Получать и отправлять вознаграждения смогут только совершеннолетние.