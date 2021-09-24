24.09.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяСайтыСоциальные сервисыTwitter разрешил пользователям отправлять донаты в биткоинах

Twitter разрешил пользователям отправлять донаты в биткоинах

Twitter

Twitter разрешил пользователям платить своим любимым авторам контента биткоинами. Пока что функция Tips (чаевые) доступна на iOS, а на Android-устройствах ее запустят в ближайшее время.

Как известно, глава социальной сети Джек Дорси (Jack Dorsey) является одним из самых известных сторонников криптовалюты, поэтому интеграция биткоина в Twitter не вызывает удивления. В компании считают, что эта функция будет востребована у экспертов, блогеров, журналистов и людей творческих профессий.

Ранее пользователи могли отправлять любимым авторам донаты в традиционной валюте через платежные сервисы. Теперь Twitter интегрирует биткоин-кошелек Strike, который работает по платежному протоколу Lightning Network. Для этого пользователи должны будут привязать свой кошелек или биткоин-адрес. Комиссия Twitter в любом случае не берется. Получать и отправлять вознаграждения смогут только совершеннолетние.

ТЕГИ:
В Epic Games Store можно бесплатно получить The Escapists
Спецслужбы США призывают использовать блокировщики рекламы для безопасности пользователя
Новости по теме
События
MasterCard приобретает аналитиче
Социальные сервисы
Twitter будет маркировать аккаун
Смартфоны
Realme 8i-nin təqdimat tarixi, q