Twitter представил режим безопасности от негативных комментариев

Twitter представил новую функцию — режим безопасности, который будет защищать пользователей от негативных комментариев и ненависти. Функция разработана вместе с Советом по доверию и безопасности, защищающим цифровые права, и Фондом Всемирной паутины, занимающимся вопросами гендерного неравенства в интернете.

Если пользователь включит этот режим, то система будет автоматически анализировать все комментарии на странице и скрывать оскорбления или замечания с риторикой ненависти. Автор попадет в черный список на неделю. Об этом сообщается в блоге Twitter.

При этом, система оценивает не только содержание комментария, но и взаимодействие пользователя с его автором, чтобы не блокировать автоматически аккаунты, на которых человек подписан или с которыми часто общается.

Также можно будет просмотреть список всех помеченных комментариев и заблокированных аккаунтов. По словам разработчиков, «система не идеальна и может совершать ошибки».

Пока функция доступна в тестовом режиме для аккаунтов на английском языке.