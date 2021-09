Twitter будет маркировать аккаунты ботов

Команда разработчиков Twitter начала тестирование новой функции, которая будет маркировать автоматизированные учетные записи – то есть бот-аккаунты. Таким образом социальная сеть станет более комфортной для пользователей, сообщили в компании.

В Twitter подчеркнули, что функция разработана для того, чтобы помочь пользователям отличать ботов от реальных людей. Кроме этого, у «хороших ботов» появится возможность повысить свою легитимность и увеличить доверие аудитории. Пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые, например, сообщают о стихийных бедствиях или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации против COVID-19.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.

Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021