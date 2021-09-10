10.09.2021

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Twitter будет маркировать аккаунты ботов

Twitter

Команда разработчиков Twitter начала тестирование новой функции, которая будет маркировать автоматизированные учетные записи – то есть бот-аккаунты. Таким образом социальная сеть станет более комфортной для пользователей, сообщили в компании.

В Twitter подчеркнули, что функция разработана для того, чтобы помочь пользователям отличать ботов от реальных людей. Кроме этого, у «хороших ботов» появится возможность повысить свою легитимность и увеличить доверие аудитории. Пользователи смогут увидеть бот-аккаунты, которые, например, сообщают о стихийных бедствиях или предоставляют информацию о ближайшем пункте вакцинации против COVID-19.

«Когда в аккаунте будет указано, что бот автоматизирован, вы будете лучше понимать, какое у него назначение и зачем он взаимодействует с вами», – отмечено в сообщении.

Пока что эту функцию тестирует ограниченное количество пользователей по специальному приглашению. К концу года помечать автоматизированные учетные записи в тестовом режиме смогут все разработчики бот-аккаунтов.

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