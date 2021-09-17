Toshiba представила жесткие диски N300 и X300 объемом 18 Tb

Компания Toshiba представила новые модели жестких дисков N300 и X300 вместимостью 18 Tb. Накопители обеих серий используют герметичную конструкцию с заполнением гелием. Эта технология позволяет добиться низкого энергопотребления, одновременно повышая плотность хранения данных.

Накопители N300 оптимизированы для использования в хранилищах с сетевым подключением для малых предприятий. Приводы оснащены встроенными RV-датчиками для компенсации вращательных колебаний и рассчитаны на круглосуточную работу. Наработка на отказ достигает 1,2 млн ч, а номинальная рабочая нагрузка определена как запись 180 ТБ в год. У модели N300 на 18 Tb заявленная скорость передачи данных достигает 281 Мбайт/с. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Накопитель выдерживает рабочую нагрузку до 180 Tb в год.

Серия X300 предназначена для ПК, настольных рабочих станций, игровых консолей и домашнего мультимедийного оборудования. Отмечается фирменная технология кэширования, которая оптимизирует распределение кэша во время чтения и записи, чтобы обеспечить высокую производительность. Скорость вращения шпинделя также составляет 7200 оборотов в минуту. Среднее заявленное время безотказной работы — 600 тыс. часов.

На накопители серии N300 предоставляется трехлетняя гарантия, а на серию X300 — двухлетняя. Жесткие диски объемом 18 Tb появятся в продаже в следующем квартале.