Tesla раскрыла «секрет тихого салона» — это фирменное стекло Glass
Компания Tesla опубликовала видеоролик, в котором раскрыла «секрет тихого салона» ее автомобилей. Помимо шумоизоляции, тишину в салоне обеспечивает фирменное стекло Tesla Glass.
Еще в 2016 году стало известно о том, что автопроизводитель запустил свой новый секретный проект Tesla Glass, который возглавил Майк Пиллиод (Mike Pilliod), бывший инженер по материалам Apple. Это стекло используется в электромобилях Tesla, а также в покрытиях солнечных крыш.
В видеоролике Пиллиод рассказывает о двойных стеклах с глушащим акустическим слоем между ними, а также использовании самых современных акустических технологий, которые позволяют сделать салон автомобилей Tesla таким тихим.