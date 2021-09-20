21.09.2021

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Tesla раскрыла «секрет тихого салона» — это фирменное стекло Glass

Tesla

Компания Tesla опубликовала видеоролик, в котором раскрыла «секрет тихого салона» ее автомобилей. Помимо шумоизоляции, тишину в салоне обеспечивает фирменное стекло Tesla Glass.

Еще в 2016 году стало известно о том, что автопроизводитель запустил свой новый секретный проект Tesla Glass, который возглавил Майк Пиллиод (Mike Pilliod), бывший инженер по материалам Apple. Это стекло используется в электромобилях Tesla, а также в покрытиях солнечных крыш.

В видеоролике Пиллиод рассказывает о двойных стеклах с глушащим акустическим слоем между ними, а также использовании самых современных акустических технологий, которые позволяют сделать салон автомобилей Tesla таким тихим.

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