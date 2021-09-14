Стратегии для построение устойчивых организаций в новой реальности обсудили на IDC CIO Summit 2021

С 9 по 10 сентября 2021 года в г. Нур-Султан состоялся девятый международный IDC CIO Summit 2021, проводимый в Республике Казахстан. Общей темой, объединившей ключевые доклады саммита, стало формирование стратегий построения устойчивых организаций в новой реальности. В мероприятии в офлайн и онлайн формате приняли участие более 150 CIO из 11 стран, представившие различные сферы бизнеса, включая государственные организации, финансовый сектор, нефтегазовую и топливно-энергетическую отрасли, крупные промышленные, торговые и сервисные компании.

Открывая саммит, вице-президент IDC в странах СНГ Андрей Беклемишев отметил: «Цифровая трансформация стала не просто конкурентным преимуществом. На сегодняшний день цифровая трансформация — это то, без чего дальше жить просто нельзя. Если вы не трансформируетесь, вашей организации не будет завтра, вы не сможете предоставлять сервисы своим клиентам. Это уже не в вопрос: “Нужно ли?”, a однозначный ответ: “Нужно, обязательно и еще вчера!”».

В приветственной речи к участникам саммита обратился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин. Министр обозначил два ключевых посыла, актуальных как для государственных служащих, так и представителей коммерческого сектора: первое — тотальный реинжиниринг процессов, второе — переход на платформенную модель цифровизации. Багдат Мусин подчеркнул, что реинжиниринг должен строиться на вопросах “почему” и “кем”, что не нужно принимать законодательные акты прошлого, как неизменную данность, а формировать новые эффективные процессы.

Всего на основной сессии саммита, в панельных дискуссиях и воркшопах выступили более 25 спикеров из 9 стран. Участники поделись своим опытом цифровой трансформации, иностранные докладчики поделились лучшими зарубежными практиками, а партнеры саммита предложили те решения, которые могут помочь ускорить цифровые преобразования на предприятиях.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения IDC CIO Excellence Award 2021. Награды получили:

ИТ-лидер года — Ботагоз Касабек, руководитель управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан.

Лучший цифровой проект года — проект «Цифровая ипотека», Freedom Finance Bank.

Экспертная панель, состоящая из CIO крупнейших компаний региона и глобальных аналитиков IDC отдельно отметила проект г. Алматы по построению единого хранилища и управления данными, который был начат в 2021 году.

В статусе платиновых партнеров мероприятие поддержали компании: «Лаборатория Касперского», Veeam, Lenovo, Check Point и Commvault. Золотым партнером выступила компания Dell Technologies

совместно с дистрибьютором компанией SDC. В качестве партнеров выставки приняли участие компании Amazon Web Services, Outsystems и Balasys. Стратегическими партнерами саммита выступили «Сообщество ИТ-директоров Украины» и CIO Club Uzbekistan.