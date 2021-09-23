23.09.2021

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Стоимость электрического седана премиум-класса Mercedes-Benz EQS оказалась дешевле бензинового S-Class

Mercedes-Benz EQS

Компания Mercedes-Benz назвала цены на свой полностью электрический седан премиум-класса EQS. Электрокар был представлен в апреле этого года.

Стоимость базовой версии составляет 103360 долларов, ниже, чем у аналогичных по уровню автомобилей Mercedes-Benz S-Class с бензиновым двигателем. И это без учета федеральной субсидии в размере 7500 долларов.

Второй вариант, EQS 580 4MATIC, стоит 126360 долларов. Для сравнения: стоимость бензинового S-Class в США начинается с отметки 112150 долларов — никаких субсидий не предусмотрено.

Mercedes-Benz планирует полностью перейти к продаже электромобилей с 2030 года. Предполагается, что компания намеренно занижает цену на EQS по сравнению с S-Class, чтобы нынешние владельцы флагманских автомобилей задумались о приобретении электрического автомобиля.

EQS поступит в продажу в США этой осенью.

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