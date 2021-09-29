Станьте частью будущего! Великобритания — первая в мире настоящая технологическая нация

Великобритания — одно из лучших мест в мире для инвестиций и развития собственного технологического бизнеса. Технологический бизнес составляет основу экономики Великобритании, делает города более экологичными, а также поддерживает финансовый сектор, здравоохранение, производство и мобильность. Правительство и частный бизнес Великобритании рады поделиться с Азербайджаном своим лучшим опытом и знаниями в этой области. В статье описаны масштабы и различные области технологической индустрии Великобритании. Департамент Международной Торговли (DIT) поможет определить британские технологические компании, находящиеся в поиске инвестиции, выделить соответствующие инвестиционные стимулы и предложит помощь в открытии бизнеса в Великобритании. DIT также может помочь с организацией индивидуальных программ посещений, основанных на интересах инвесторов и тех, кто ищет партнерства с британскими технологическими фирмами.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с DIT Azerbaijan по адресу dit.azerbaijan@fcdo.gov.uk.

Устойчивый технологический сектор Великобритании

Технологические компании Великобритании сохранили свою силу во время пандемии Covid-19. При этом, данные, собранные Tech Nation и Dealroom для Совета по Цифровой Экономике, показывают, что инвесторы продолжают поддерживать некоторые из самых многообещающих технологических компаний Великобритании, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом. Цифры также показывают, что Великобритания превосходит всех своих европейских соседей по ряду мер, включая инвестиции, привлеченные компаниями, и капитал, привлеченный инвесторами. Несмотря на пандемию, технологический сектор Великобритании продолжает расти.

В отчете Tech Nation говорится, что в 2019 году в британские технологии было инвестировано 10,1 млрд. фунтов стерлингов, что побило все рекорды инвестиций в технологии в Великобритании. В 2020 году, несмотря на последствия пандемии Covid-19, британские технологические компании привлекли рекордное количество венчурного финансирования в размере 15 млрд. долларов, что больше, чем в остальных странах Европы вместе взятых. Это также способствовало созданию семи «единорогов»: стартапа по производству электромобилей Arrival, компании по доставке ингредиентов Gousto, поставщика «зеленой» энергии Octopus Energy, платформ электронной коммерции Gymshark и Cazoo, а также платформы облачных коммуникаций Infobip. Уже третий год подряд Великобритания занимает третье место в мире по объему инвестиций в технологии, уступая только США и Китаю, и привлекает больше капитала, чем Франция и Германия вместе взятые.

Великобритания добивается равномерного роста по всей стране

Учитывая, что на рабочие места в технологическом секторе приходится 23-26% всех вакансий в Бристоле, Кембридже, Эдинбурге, Рединге и Белфасте, неудивительно, что регионы заняли центральное место в этом году. Последние данные показывают, что, помимо Лондона, есть 9 городов, в которых в секторе цифровых технологий занято более 20% рабочей силы.

Оксфорд обогнал Кембридж

и занял второе место по объему венчурных инвестиций в технологические компании после Лондона. Северо-Восток Англии, Северная Ирландия, Шотландия, Йоркшир и Хамбер быстро становятся новыми центрами технологических инноваций в Великобритании. Ведущие мировые технологические бренды предпочитают создавать компании в этих регионах, которые теперь также являются плодородной почвой для некоторых из самых лучших стартапов, а также малых и средних предприятий в этом секторе. На Северо-Востоке процветают искусственный интеллект и иммерсивные технологии. В Северной Ирландии доминируют HealthTech и Fintech.

Великобритания — торговая нация

Согласно результатам отчета Tech Nation, Великобритания заняла 5-е место в мире по экспорту цифровых технологических услуг с объемом экспорта 23,3 млрд. фунтов стерлингов в 2019 году, уступив в глобальном рейтинге Индии, США, Китаю и Германии. Эта позиция обеспечивается за счет 7497 быстрорастущих технологических компаний-экспортеров Великобритании. Это еще одно доказательство того, почему многие компании готовы открываться и выходить на международный рынок из Великобритании.

Великобритания готова к будущему

Великобритания сохранит за собой лидерство, разрабатывая планы по новому режиму данных, продолжая наращивать высококвалифицированную рабочую силу, предоставляя инфраструктуру мирового класса следующего поколения и гибкий цифровой режим регулирования. Вся эта работа, проводимая во всех структурах правительства, приведет к созданию еще более привлекательной деловой среды для инвесторов по всему миру.