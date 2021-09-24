Спецслужбы США призывают использовать блокировщики рекламы для безопасности пользователя

В основном обычные пользователи используют блокировщики рекламы (по типу Adblock, AdGuard или uBlock) только для того, чтобы скрыть всплывающие окна и раздражающие баннеры на посещаемых порталах.

Американские спецслужбы также призывают использовать блокировщики рекламы, поскольку баннер может собирать конфиденциальную информацию о пользователе или даже рассылать вредоносные программы, об этом пишет ain.

Как отмечается в письме разведывательного сообщества США (куда входят ФБР, УБН и прочие структуры), экосистема интернет-рекламы по-прежнему остается небезопасной для пользователя.

Хакеры могут загружать вредоносную рекламу в сеть, которая затем распространяет ее к целям атаки. Во многих случаях вредоносной рекламы жертвы перенаправлялись на комплекты эксплойтов, которые затем взламывали компьютер жертвы для кражи данных.

Кроме того, брокеры данных могут получать информацию с помощью процесса, называемого «торгами в реальном времени». Прежде чем реклама будет размещена в приложении пользователя или в сеансе просмотра, компании делают ставки на то, выиграет ли их реклама место для показа. В рамках этого процесса участвующие компании могут собирать данные о пользователях (данные потока заявок), даже если не выиграют размещение.

Брокеры данных и, возможно, спецслужбы могут использовать экосистему онлайн-рекламы для сбора информации об устройствах и конкретных людях, иногда даже определяя их физическое местонахождение.

«Эта информация была бы золотой жилой для иностранных спецслужб, которые могли бы использовать ее для информирования и усиления хакерских атак, шантажа и кампаний по усилению своего влияния», — отмечается в письме разведывательного сообщества США.

АНБ, ЦРУ и другие агентства разведывательного сообщества США также блокируют рекламу из-за угроз безопасности, которые она за собой влечет.

«Я пишу, чтобы призвать Административно-бюджетное управление (OMB) защитить федеральные сети от иностранных шпионов и преступников, которые злоупотребляют онлайн-рекламой для взлома и наблюдения, установив четкие новые правила для агентств в своей будущей политике кибербезопасности «нулевого доверия», — говорится в письме разведывательного сообщества.

Какое именно программное обеспечение используется спецслужбами США для блокировки рекламы в письме, конечно же, не уточняется. Однако сам факт использования таких блокировщиков, по мнению разведывательного сообщества, должен стать обязательным требованием для административных структур.