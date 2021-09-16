SpaceX отправил в космос на три дня четырех туристов

В рамках первой полностью гражданской миссии Inspiration4, компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Старт миссии транслировался на YouTube-канале компании SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 состоялся вчера со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) в 20:02 по местному времени. Примерно через девять минут после старта первая ступень отделилась и вернулась на баржу в Атлантическом океане. Несколько минут спустя от Crew Dragon отделилась и вторая ступень. Следующие полтора часа капсула постепенно поднималась на заданную орбиту за счет периодических включений двигателя.

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Космические туристы проведут три дня на орбите Земли на высоте около 580 км. Все они являются гражданскими лицами, среди них нет ни одного настоящего космонавта. На околоземной орбите Crew Dragon проведет трое суток. За это время он совершит 45 оборотов вокруг Земли.

Экипаж миссии Inspiration4 состоит из четырех человек: 38-летнего миллиардера, основателя компании по обработке платежей Shift4 Payments, Джареда Айзекмана (Jared Isaacman), 29-летнего врача Хейли Арсено (Hayley Arceneaux), 42-летнего ветерана ВВС США Кристофера Семброски (Christopher Sembroski) и 51-летней Сиан Проктор (Sian Proctor), американской исследовательницы, геофизика и лицензированного пилота.

В рамках миссии осуществляется сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Джаред Айзекман. При этом вся команда участвует в исследовании воздействия микрогравитации на человеческое тело: у экипажа взяли биологические образцы перед миссией, а также будут собирать биомедицинские данные во время нахождения в космосе. Возможно эти данные потом понадобятся во время отправки людей на Луну и на Марс.