Состоялся релиз Diablo II: Resurrected на ПК и консолях
Diablo II: Resurrected вышла на ПК и консолях — через 21 год после оригинальной игры. Обновленная версия классической экшен-RPG уже доступна в стандартном издании и версии Prime Evil Collection. Во втором случае пользователи также получат Diablo III, его дополнение Reaper of Souls, комплект «Возвращение некроманта» и питомца Мефисто.
Действие игры разворачивается в мире под названием Санктуарий. Главные герои — воины, пытаются помешать Темному Страннику, оскверненному духом Диабло и вершащим волю Владыки Ужаса. Вся история разделена на пять актов: четыре из основной игры и один из дополнения Lord of Destruction, которое входит в состав Resurrected.
Над Resurrected трудилась студия Vicarious Visions, которая стала частью Blizzard в январе 2021 года. Игру целиком создавали на базе оригинала, и ее структуру, как и большую часть механик, постарались оставить неизменной.
Пока что средняя оценка Diablo II: Resurrected на Metacritic составила 82 балла из 100 на основе четырех обзоров.