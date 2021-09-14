Сооснователь Apple Стив Возняк основал космическую компанию Privateer Space
Один из основателей Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) объявил о создании частной космической компании под названием Privateer Space.
Privateer Space «будет отличаться от других», написал Возняк в Twitter. Также он опубликовал ссылку на ролик с презентацией компании. «Компания Privateer Space работает над тем, чтобы космос был безопасным и доступным для всего человечества», — сказано в описании к видео.
Вместе с Возняком соучредителем новой компании стал бывший инженер Apple Алекс Филдинг (Alex Fielding). В прошлом Возняк и Филдинг неоднократно работали совместно над разными проектами.
На официальном сайте Privateer говорится, что компании «будет чем поделиться» на предстоящей Технической конференции AMOS, которая пройдет с 14 по 17 сентября. Очевидно, Возняк и Филдинг планируют выйти на высококонкурентный рынок частных аэрокосмических услуг, на котором доминируют SpaceX Илона Маска (Elon Musk) и Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos).