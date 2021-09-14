Softprom становится дистрибьютором BrandShield в Азербайджане

Softprom, Value Added IT Distributor в Центральной и Восточной Европе, подписал дистрибьюторское соглашение с BrandShield, решения для защиты бренда и онлайн-поиска угроз. Согласно контракту, Softprom становится дистрибьютором BrandShield в Европейском Союзе, Швейцарии, а также ряде стран региона, включая Азербайджан.

Используя искусственный интеллект и технологию на основе больших данных, решения BrandShield мониторят и находят источники онлайн-фишинга в сети, выдачу себя за другое лицо, поддельные продажи, нарушение прав на товарный знак и злоупотребление брендом. Решения BrandShield автоматически анализируют потенциальные риски на основе контента, веб-метрик и других точек данных.

Портфель компании Softprom, пополнили следующие продукты BrandShield: