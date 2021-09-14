Softprom становится дистрибьютором BrandShield в Азербайджане
Softprom, Value Added IT Distributor в Центральной и Восточной Европе, подписал дистрибьюторское соглашение с BrandShield, решения для защиты бренда и онлайн-поиска угроз. Согласно контракту, Softprom становится дистрибьютором BrandShield в Европейском Союзе, Швейцарии, а также ряде стран региона, включая Азербайджан.
Используя искусственный интеллект и технологию на основе больших данных, решения BrandShield мониторят и находят источники онлайн-фишинга в сети, выдачу себя за другое лицо, поддельные продажи, нарушение прав на товарный знак и злоупотребление брендом. Решения BrandShield автоматически анализируют потенциальные риски на основе контента, веб-метрик и других точек данных.
Портфель компании Softprom, пополнили следующие продукты BrandShield:
- Anti-Phishing предоставляет полную карту онлайн-угроз в Интернете, включая социальные сети. Находит фишинговые сайты и страницы выдающие себя за другое лицо и созданные для онлайн-мошенничества.
- Brand Protection выявляет и устраняет киберсквоттинг (регистрация доменных имён, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу), в том числе кражу доменов и тайпсквоттинг (регистрация доменных имён, близких по написанию с адресами популярных сайтов).
- Executive Impersonation находит и удаляет онлайн-выдачу себя за другое лицо, например — поддельные учетные записи в социальных сетях или поддельные домены.
- Anti-Counterfeiting сканирование и очистка от продуктовых подделок позволяет системе автоматически покрывать сотни торговых площадок и онлайн-платформ.
- Trademark Infringement осуществляет поиск и обнаружение доменов с вашим именем, нарушения в веб-контенте, включая логотипы и визуальные товарные знаки.
- Social Media Fraud отслеживает социальные сети для обнаружения подделки учетных записей уровня C или фишинговых учетных записей и удаляет их до того, как они будут использованы для привлечения сотрудников к предоставлению личных или конфиденциальных данных, таких как учетные данные, поддельные платежные реквизиты или даже чтобы устроить скандал от вашего имени.
- PPC Ad Protection сканирует любой поисковый запрос по вашему выбору в Google и Bing, отслеживает этот бренд 24/7 и предоставляет подробные отчеты о PPC-рекламе, которая злоупотребляет или неправильно использует ваши бренды или товарные знаки.
- Affiliate Monitoring — уникальные возможности для мониторинга ваших аффилированных лиц и выявления нарушений нормативно-правового соответствия до того, как это сделают регуляторы.