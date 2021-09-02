Smart-лампы Philips Hue получили интеграцию с сервисом Spotify

Smart-лампы Philips Hue получили тесную интеграцию с музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Благодаря новой функции пользователи могут синхронизировать освещение с их любимыми плейлистами.

Ранее синхронизировать музыку с освещением Philips Hue можно было через фирменное приложение Signify Hue Sync. Но в таком случае требуется предоставить приложению возможность прослушивания всего, что проигрывается на пользовательском устройстве. Новая функция позволяет избежать этого. После того, как пользователь объединит учетные записи двух платформ, управляющий блок умного освещения Hue Bridge подключится напрямую к сервису Spotify и можно будет запускать настоящую светомузыку.

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Система Philips Hue будет использовать специальный алгоритм для анализа метаданных каждой песни в режиме реального времени, заставляя лампы мигать, затухать, менять яркость и цвета, подстраиваясь тем самым под настроение, жанр и темп музыки из Spotify. Алгоритм будет даже учитывать такие факторы, как изменение громкости, тональности и прочие. В отличие от других подобных инструментов, для работы алгоритма не требуется наличие микрофона, чтобы реагировать на музыку. Все происходит внутри приложения Philips Hue благодаря интеграции со Spotify.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить приложение Philips Hue до последней версии. Потом необходимо перейти в раздел Explore в приложении и нажать кнопку в карточке Philips Hue + Spotify. Далее нужно следовать инструкциям на экране, чтобы настроить синхронизацию.

Синхронизация Philips Hue со Spotify абсолютно бесплатна для пользователей. Для ее работы необходимо наличие хаба Hue Bridge и совместимых моделей ламп, которые умеют менять цвет.