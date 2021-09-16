16.09.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияСложные целевые атаки и охота на угрозы: стали известны темы Security Analyst Summit 2021

Сложные целевые атаки и охота на угрозы: стали известны темы Security Analyst Summit 2021

В этом году ежегодная конференция по кибербезопасности SAS, которую традиционно посещают исследователи, представители международных правоохранительных организаций, научного сообщества и государственных учреждений, состоится 28-29 сентября. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Основными его темами станут сложные целевые атаки, инструменты threat hunting, новые растущие угрозы.

Помимо экспертов «Лаборатории Касперского» на конференции будут выступать представители PricewaterhouseCoopers, Mandiant, Nex, Sourcegraph, NTT Security и «Яндекса». Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь: https://thesascon.com/program.

ТЕГИ:
ASUS Lingyao Pro 14 и Pro 16 - игровые ноутбуки c 4K-дисплеями на базе AMD Ryzen 9
LG 4000 dollar dəyərində 32 düymlük monitor təqdim etdi
Новости по теме
Антивирусы
«Лаборатория Касперского» предуп
Hardware
В первом полугодии 2021 года выр
Антивирусы
«Лаборатория Касперского»: колич