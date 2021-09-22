22.09.2021

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Slack запустил новую функцию Clips

Slack

Корпоративный мессенджер Slack запустил новую функцию под названием Clips, пишет The Verge. Новая функция позволяет записывать и отправлять видеосообщение в общий чат или лично коллеге. Оно будет отображаться как обычное сообщение, станет частью приложения, никаких надстроек или дополнительных плагинов устанавливать не нужно. Ответить можно любым удобным способом – текстом или таким же видео.

Clips призвана избежать длинных встреч, так как часто достаточно просто объяснить что-то, нежели назначать встречу или проводить телефонный звонок. Кроме того, новая функция будет полезна командам, которые работают в разных часовых поясах.

Slack Clips

Разработка над Clips велась больше года и поначалу была идея сделать аналог Stories в Instagram. Со временем стало понятно, что клиентам Slack нужны именно видеосообщения, которые могут оставаться доступными больше суток.

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