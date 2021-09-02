Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире 200 Мп сенсор для камер смартфонов

Компания Samsung Electronics представила первый в мобильной индустрии 200 Мп датчик изображений ISOCELL HP1.

Отмечается, что сенсор заключен в корпус с компактными габаритами, благодаря чему может без проблем интегрироваться в современные смартфоны. Оптический формат — 1/1,22 дюйма. Размер пикселя — 0,64 мкм. По заверению компании, фотографии, снятые на новый сенсор, отличаются высокой детализацией — изображение остается четким даже при кадрировании или изменении размера.

Вместе с 200 Мп сенсором была представлена технология объединения пикселей ChameleonCell для получения изображений в условиях плохой освещенности. Технология использует два режима работы — «2×2» или «4×4» в зависимости от условий освещения.

В первом случае разрешение снижается в четыре раза, до 50 Мп, во втором — в 16 раз, всего лишь до 12,5 Мп. Размер пикселей в первом случае увеличивается до 1,28 мкм, во втором — до 2,65 мкм. Это позволяет создавать качественные фотографии в сумерках, темных помещениях и в темное время суток.

Также в ISOCELL HP1 применяется Double Super PD-автофокус, улучшенный за счет удвоения пикселей фокусировки. В дневных условиях сенсор позволяет снимать полноценные 200 Мп фото с разрешением 16 384 x 12 288 пикселей, а также записывать видео в формате 8K@30fps, 4K@120fps и 1080p@240fps.

Ожидается, что первым смартфоном с сенсором Samsung ISOCELL HP1 станет Xiaomi 12.