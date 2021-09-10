Samsung Galaxy Wide5: аккумулятор 5000 мА•ч и камера 64 Мп за 385 долларов

Компания Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy Wide5 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Аппарат оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Hz. Смартфон построен на базе мобильной платформы MediaTek Dimensity 700. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенной – 128 Gb с возможностью расширения посредством карт microSD.

Основная камера тройная: 64 Мп датчик (f/1.8), широкоугольный сенсор на 5 Мп (f/2.2, 115°) и 2 Мп (f/2.4) датчик глубины. В каплевидном вырезе экрана разместилась камера для селфи с разрешением 8 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, NFC и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Работает устройство под управлением Android 11 с фирменной оболочкой One UI. Габариты составляют 167,2 x 76,4 x 9 мм, вес — 203 гр.

Смартфон Samsung Galaxy Wide5 уже поступил в продажу в Индии в черном, белом и синем корпусах по цене 385 долларов.